В СБУ уволили сотрудников, ставших фигурантами расследования НАБУ

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Из СБУ уволены фигуранты дела «Карфаген», фото: «РБК-Украина»
В СБУ уволили сотрудников, ставших фигурантами расследования НАБУhttps://racurs.ua/n217231-v-sbu-uvolili-sotrudnikov-stavshih-figurantami-rassledovaniya-nabu.htmlРакурс
Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ у справі «Карфаген».
Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив прес-центр СБУ.
Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об'єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв’язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів, — наголосив Поклад.
Що стосуються так званого «Мексиканця», який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну, — додав він.
До її складу злочинної організації, про діяльність якої йдеться в оприлюднених сьогодні плівках НАБУ, входила щонайменше 12 осіб, серед яких:
- «Кримінал» — засновник та керівник злочинної організації з кримінальним минулим, тричі засуджений;
- «Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» і громадянин РФ, який втік в Україну після оголошення його у 2016 році в розшук. З 2019 року перебуває в розшуку і в Україні;
- «Боксер» і «Паша» — підлеглі «Кримінала» і виконавці брудної роботи;
- «Прайс» — поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності кол-центрів;
- «Консультант» — поліцейський, який відповідав за безпеку, а також прикривав злочинну діяльність та координував її окремі напрямки;
- «Акім» — високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги з боку своїх колег зі спецслужби.
Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.