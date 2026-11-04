В СБУ уволили сотрудников, ставших фигурантами расследования НАБУ

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ у справі «Карфаген».

Про це сьогодні, 4 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

Служба безпеки розраховує на проведення прозорого, об'єктивного та неупередженого розслідування. Про це, зокрема, говорив із керівниками НАБУ і САП. Є чітка та конструктивна співпраця. Крім цього, я на зв’язку з нашими колегами зі спецслужб країн-партнерів, — наголосив Поклад.

Що стосуються так званого «Мексиканця», який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є. СБУ працює та працюватиме тільки на Україну, — додав він.

До її складу злочинної організації, про діяльність якої йдеться в оприлюднених сьогодні плівках НАБУ, входила щонайменше 12 осіб, серед яких:

«Кримінал» — засновник та керівник злочинної організації з кримінальним минулим, тричі засуджений;

«Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром» і громадянин РФ, який втік в Україну після оголошення його у 2016 році в розшук. З 2019 року перебуває в розшуку і в Україні;

«Боксер» і «Паша» — підлеглі «Кримінала» і виконавці брудної роботи;

«Прайс» — поліцейський, один з керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, що відповідав за прикриття діяльності кол-центрів;

«Консультант» — поліцейський, який відповідав за безпеку, а також прикривав злочинну діяльність та координував її окремі напрямки;

«Акім» — високопосадовець СБУ, генерал-майор, що забезпечував захист від уваги з боку своїх колег зі спецслужби.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що НАБУ затримало першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ генерала Сергія Дуку.