Ракурс
Последствия российских обстрелов 24 мая, фото: Национальный музей «Чернобыль»

30 экспонатов музея «Чернобыль» спасли из-под завалов (ФОТО)

27 мая 2026, 13:19
Російський ракетний удар 24 травня пошкодив Національний музей «Чорнобиль».

Працівникам музею вдалося врятувати близько 30 експонатів. Про це повідомляє прес-служба музею.

Під час пошукових робіт безпосередньо з розтрощеної, засипаної уламками експозиційної зали вдалося вирвати й зберегти близько 30 безцінних артефактів, — вказано в повідомленні. — Знайти їх вцілілими під тонами бетону — це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням.

Зазначається, що поруч із експонатами також знайшли й шматки металу від ракети, яка поцілила в будівлю — німого свідка воєнного злочину.

Команда музею продовжує розгрібати завали, прибирати територію та просіювати уламки, щоб відшукати інші вцілілі музейні предмети.

Наслідки російського обстрілу 24 травня, фото: Національний музей «Чорнобиль»

Источник: Ракурс


