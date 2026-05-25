Последствия российской ракетной атаки, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n214011-rossiyskaya-raketa-povredila-zdanie-s-arhivami-dokumentov-likvidatorov-avarii-na-chaes-foto.html

Ракурс

У будівлі ГУ ДСНС Київської області, пошкодженій російською ракетою в ході атаки вчора, 24 травня, зберігалося багато архівних документів, пов’язаних з ліквідаторами аварії на ЧАЕС.

‎Про це під час екскурсії для медіа у приміщенні пошкодженої будівлі розповів голова ДСНС Андрій Даник, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Даника, це було пряме влучання ракети — вона влучила у п’ятий поверх і зупинилася кількома поверхами нижче.

Наразі рятувальники проводять необхідні роботи на локації, а також виносять із приміщення вцілілі речі та документи.

Зараз питання — не в самій будівлі. Зараз основна задача — це провести евакуацію всіх паперів, бо тут знаходяться фінансові архіви, — наголосив він. — І від того, наскільки якісно це все буде збережено, залежить те, що люди будуть приходити за довідками по зарплаті, по кадрових питаннях. І це буде не рік і не два, і важливо все це зберегти.

Він зазначив, що запити від людей на отримання відповідних документів, ідуть постійно.

‎У самому приміщенні багато де лежать уламки і немає вікон. У окремих кабінетах зламані кондиціонери тощо.

Зазначається, що влучання відбулося у диспетчерський пункт. ‎Тут, зокрема, були розміщені монітори, на яких показувалася повітряна тривога і стан реагування на різні ситуації. Сюди також надходили і сигнали від служби 112, які рятувальники опрацьовували.

Вчора у ДСНС повідомили, що під удар потрапила чергова зміна з 30 рятувальників, всі встигли перейти в укриття. Відразу після вибуху половина особового складу піднялася гасити власну будівлю, а решта — продовжила приймати виклики та координувати допомогу по всій області.

‎На цій локації було повністю знищено 10 пожежних автомобілів, але роботу управління було відновлено вже за кілька годин у безпечному місці.

Джерело: «Укрінформ»