Последствия российской атаки на Киев, фото: Сергей Томиленко

Після масованого російського удару по Києву, який стався 24 лютого, щонайменше шість редакцій і медіа повідомили про руйнування офісів та робочих просторів.

Крім того, журналісти та члени їх родин є серед постраждалих. Про це сьогодні, 25 лютого, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Наразі відомо про пошкодження таких медіа та редакцій:

Deutsche Welle (DW) — ударна хвиля пошкодила офіс київського бюро (вибито вікна, пошкоджено стелі). Команда не постраждала та продовжує роботу;

ARD — пошкоджено студію німецького суспільного мовника в Києві. Журналіст Василь Ґолод повідомив про вибиті віконні рами, уламки та пошкоджену техніку;

«Реальна газета» — редакція релокованого з Луганщини медіа зазнала серйозних руйнувань. Головний редактор Андрій Діхтяренко повідомив: «У приміщенні редакції не залишилося жодного цілого вікна… Але всі живі»;

УНІАН — пошкоджено офіс інформаційної агенції. Шеф-редактор Михайло Ганницький опублікував фото вибитих вікон із підписом: «Нічого. Полагодимо»;

онлайн-медіа «Ґрати» — вибухова хвиля пошкодила приміщення редакційного офісу та аудіостудії незалежного онлайн-видання, яке спеціалізується на питаннях правосуддя, судової системи та прав людини. Головна редакторка Тетяна Козак повідомила про пошкодження стелі та вікон у будівлі, де працює команда;

онлайн-медіа «Шелтер» — постраждали офіс і студія медіапроекту. Команда вже заявила про відновлення роботи.

Також надходять повідомлення від київських журналістів про пошкодження або втрату житла. Зокрема, зруйноване помешкання подружжя Захарченків — Артема Захарченка, викладача журналістики Київського національного університету, та Олени Захарченко, випускниці Інституту журналістики.