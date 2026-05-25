Последствия российской атаки на Киев в ночь на 24 мая, фото: КГВА

Ракурс

У стаціонарах міських лікарень Києва наразі перебуває 21 постраждалий внаслідок російської атаки на столицю, котра сталася в ніч на 24 травня.

Про це сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

На сьогоднішній ранок у стаціонарах міських лікарень перебуває 21 постраждалий внаслідок атаки ворога на столицю 24 травня. Зокрема, двоє дітей, — зазначив він.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі наголосив, що ця атака рашистів за кількістю локацій з пошкодженнями стала найбільшою за час повномасштабного вторгнення.

Уперше ворог вдався до системних ударів по нашій історичній архітектурі та місцях памʼятування. Будівля МЗС, Музей Чорнобиля, Художній музей, МЦКМ, Кабмін та десятки інших споруд, — зазначив він.

Також найбільших пошкоджень за час війни вчора зазнав Поділ. Крім того, є пошкодження в районі метро Лукʼянівська та на прилеглих вулицях.

Ткаченко зазначив, що протягом дня 24 травня на майже 50 локаціях працювали тисячі рятувальників, працівників міських, районних служб та волонтерів.