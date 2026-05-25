У Києві внаслідок російської атаки, котра сталася вчора, 24 травня, пошкоджено близько 300 обʼєктів. Найбільше серед них житлових будинків — відомо про різні ступені пошкодження у майже 150 приватних і багатоповерхових будинках. Про це сьогодні, 25 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Шевченківському та Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків. До робіт залучені майже 100 працівників ДСНС.
Наразі відомо про 87 поранених, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решта отримують допомогу амбулаторно.
Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали шість наших областей. Захисту має бути більше: підтримка ППО — це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях, — наголосив Зеленський. — І обовʼязково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари.