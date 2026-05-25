Последствия российского удара по Павлограду, фото: Днепропетровская ОВА

Российский удар повредил многоэтажку в Павлограде — пятеро пострадавших (ФОТО)

25 мая 2026, 11:26
Російські загарбники завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.

В результаті понівечена багатоповерхівка, спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 25 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Зокрема:

  • 18-річного юнака та чоловіків віком 43 і 45 років госпіталізували в стані середньої тяжкості;
  • шестирічний хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.

