Последствия российского удара по Павлограду, фото: Днепропетровская ОВА
Российский удар повредил многоэтажку в Павлограде — пятеро пострадавших (ФОТО)
Російські загарбники завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.
В результаті понівечена багатоповерхівка, спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 25 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Зокрема:
- 18-річного юнака та чоловіків віком 43 і 45 років госпіталізували в стані середньої тяжкості;
- шестирічний хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.