Наслідки російського удару по Павлограду, фото: Дніпропетровська ОВА

Російський удар пошкодив багатоповерхівку у Павлограді — п’ятеро постраждалих (ФОТО)

25 тра 2026, 11:26
Російські загарбники завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині.

В результаті понівечена багатоповерхівка, спалахнула пожежа. Про це сьогодні, 25 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Зокрема:

  • 18-річного юнака та чоловіків віком 43 і 45 років госпіталізували в стані середньої тяжкості;
  • шестирічний хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні.

