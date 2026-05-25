Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

25 тра 2026, 09:39
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 травня (з 17.30 24 травня) атакували Україну 262 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Шаталово, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 246 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;
  • зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на семи локаціях.

