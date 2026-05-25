Рашисти за добу втратили понад тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 356 тис. 940 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 20 осіб. Про це сьогодні, 25 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 953 танки;

24 тис. 608 бойових броньованих машин;

42 тис. 687 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 802 одиниці РСЗВ;

1 тис. 396 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 465 наземних робототехнічних комплексів;

310 тис. 245 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 687 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

99 тис. одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

дві одиниці спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 233 бойові зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару із застосуванням 89 ракет та 89 авіаударів, скинувши 261 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 9 тис. 975 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 898 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 58 — із РСЗВ.

Ракетні війська, авіація і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та три гармати противника.