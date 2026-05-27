Наслідки російського обстрілу 24 травня, фото: Національний музей «Чорнобиль»

30 експонатів музею «Чорнобиль» врятували з-під завалів (ФОТО)

27 тра 2026, 13:19
Російський ракетний удар 24 травня пошкодив Національний музей «Чорнобиль».

Працівникам музею вдалося врятувати близько 30 експонатів. Про це повідомляє прес-служба музею.

Під час пошукових робіт безпосередньо з розтрощеної, засипаної уламками експозиційної зали вдалося вирвати й зберегти близько 30 безцінних артефактів, — вказано в повідомленні. — Знайти їх вцілілими під тонами бетону — це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням.

Зазначається, що поруч із експонатами також знайшли й шматки металу від ракети, яка поцілила в будівлю — німого свідка воєнного злочину.

Команда музею продовжує розгрібати завали, прибирати територію та просіювати уламки, щоб відшукати інші вцілілі музейні предмети.

Джерело: Ракурс


