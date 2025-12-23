Новий російський обстріл може призвести до руйнування саркофагу на ЧАЕС. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211059-sarkofag-chaes-moje-zruynuvatysya-navit-vid-nepryamogo-vluchannya-dyrektor.html

Новий російський обстріл може призвести до руйнування внутрішнього радіаційного укриття на ЧАЕС.

Існує ризик того, що саркофаг Чорнобильської атомної електростанції може обвалитися в разі нового удару росіян. Для цього навіть не обов’язкове пряме влучання в захисну споруду. Руйнування може відбутися навіть, якщо БпЛА влучить поруч. Про це заявив директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов, передає видання France24.

Якщо ракета або дрон влучить прямо в нього або навіть впаде десь поблизу — наприклад, «Іскандер», не дай Бог. Ніхто не може гарантувати, що захисна споруда після цього встоїть. У цьому і полягає головна загроза, — зазначив посадовець.

А в інтерв’ю AFP директор розповів, що повне відновлення нового безпечного конфайнмента над четвертим енергоблоком «атомки» може зайняти від трьох до чотирьох років. Наразі саркофаг втратив кілька своїх функцій і сталося це після російської атаки. Однак рівень радіації на ЧАЕС в межах норми.

Тараканов розповів, що отвір, який утворився внаслідок удару безпілотника, закрили захисним екраном. Але ще потрібно майже приблизно 300 менших отворів, зроблених рятувальниками під час гасіння пожежі.

Нагадаємо, 1 жовтня внаслідок російського обстрілу енергопідстанції у Славутичі була повністю знеструмлена Чорнобильська атомна електростанція. Блекаут на «атомці» тривав понад три години. Зокрема, без світла було й нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу.

Джерела: France24, AFP