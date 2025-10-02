Чорнобильська АЕС, фото: Український інститут національної пам’яті

https://racurs.ua/ua/n209435-blekaut-na-chaes-tryvav-ponad-try-godyny-zelenskyy.html

Ракурс

Блекаут на Чорнобильській АЕС, спричинений ударом рашистів по енергопідстанції у Славутичі 1 жовтня, тривав понад три години.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, йдеться про такі об'єкти ЧАЕС:

нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблока станції після вибуху 1986 року та радіоактивних уламків і пилу;

сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається 80% відпрацьованого палива, що було накопичене за час функціонування АЕС. Це відпрацьовані паливні збірки загальною вагою понад 3 тис. 250 тонн.

Росіяни не могли не знати, що удар по обʼєктах у Славутичі матиме такі наслідки для Чорнобиля. І це був цілеспрямований удар, у якому вони застосували більше 20 дронів — за попередньою оцінкою, російсько-іранських «шахедів», — наголосив він. — Частину цих дронів вдалося збити, але удар був організований саме хвилею дронів, щоб ускладнити захист обʼєкта.

Пізно ввечері 1 жовтня прес-служба Міністерства енергетики повідомила про відновлення електропостачання на обʼєктах Чорнобильської АЕС.

У відомстві зазначили, що рівень радіації на об'єкті не перевищує контрольних рівнів, загроз для населення немає.