Новий обмін полоненими відбувся 26 червня, фото: КШППВ

https://racurs.ua/ua/n207355-oboronci-mariupolya-ta-ohorona-chaes-vidbuvsya-novyy-velykyy-obmin-polonenymy-foto.html

Ракурс

Черговий етап великого обміну полоненими згідно зі Стамбульськими домовленостями відбувся сьогодні, 26 червня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Повернуто на Батьківщину групу Захисників, віком до 25 років, а також Оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров’ям, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в ході сьогоднішнього обміну на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники ВМС, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Переважна більшість звільнених сьогодні захисників України утримувалася в неволі більше трьох років:

значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя;

також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС.

Специфіка сьогоднішнього етапу обміну — вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому Захиснику — 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року, — розповіли у КШППВ.

Найстаршому захиснику України, якого вдалося повернути на Батьківщину — 62 роки.

Серед звільнених сьогодні є офіцери.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках, — розповіли у КШППВ.

Зазначається, що звільнені з полону пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

У КШППВ додали, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення полонених українців.