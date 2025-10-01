Ракурсhttps://racurs.ua/
Чорнобильська АЕС, фото: Mattias Hill
Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через російський обстріл Славутича — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n209431-chornobylska-aes-opynylasya-u-blekauti-cherez-rosiyskyy-obstril-slavutycha-minenergo.htmlРакурс
Чорнобильська АЕС опинилися у блекауті через російських обстріл енергообʼєкта у Славутичі, який стався сьогодні, 1 жовтня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація, — наголосили в міністерстві.
Зазначається, що внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.
Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання, — додали в міністерстві.
Нагадаємо, через російський удар по Славутичу у Чернігівській області запроваджені графіки відключень електроенергії.