Чорнобильська АЕС, фото: Mattias Hill

Чорнобильська АЕС опинилися у блекауті через російських обстріл енергообʼєкта у Славутичі, який стався сьогодні, 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація, — наголосили в міністерстві.

Зазначається, що внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання, — додали в міністерстві.

Нагадаємо, через російський удар по Славутичу у Чернігівській області запроваджені графіки відключень електроенергії.