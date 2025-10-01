Новости
Ракурс
Чернобыльская АЭС, фото: Mattias Hill

Чернобыльская АЭС оказалась в блекауте из-за российских обстрелов Славутича — Минэнерго

1 окт 2025, 21:16
999

Чорнобильська АЕС опинилися у блекауті через російських обстріл енергообʼєкта у Славутичі, який стався сьогодні, 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП «Чорнобильська АЕС» виникла надзвичайна ситуація, — наголосили в міністерстві.

Зазначається, що внаслідок стрибків напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який є ключовим об'єктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС та запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля.

Наразі фахівці проводять роботи з відновлення електропостачання, — додали в міністерстві.

Нагадаємо, через російський удар по Славутичу у Чернігівській області запроваджені графіки відключень електроенергії.

Источник: Ракурс


