На Чернігівщині повертають графіки відключень електроенергії.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».

Cитуація в системі енергопостачання області мегакритична! — наголошують у в обленерго.

Зазначається, що через масований удар, який рашисти здійснили сьогодні, були уражені важливі енергетичні об'єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення відразу 307 тис. споживачів у кількох районах області.

На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів — Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20.00 1 жовтня, — додали в обленерго.

Задіяні в графіку будуть відразу чотири черги за «три години через шість» (три години зі світлом і шість годин без світла).

В опублікованому обленерго графіку окремо відмічений час на перепідключення — у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.