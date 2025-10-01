На Черниговщине ввели графики отключений электроэнергии (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n209429-na-chernigovschine-vveli-grafiki-otklucheniy-elektroenergii-infografika.htmlРакурс
На Чернігівщині повертають графіки відключень електроенергії.
Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба АТ «Чернігівобленерго».
Cитуація в системі енергопостачання області мегакритична! — наголошують у в обленерго.
Зазначається, що через масований удар, який рашисти здійснили сьогодні, були уражені важливі енергетичні об'єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення відразу 307 тис. споживачів у кількох районах області.
На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів — Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Діяти він буде з 20.00 1 жовтня, — додали в обленерго.
Задіяні в графіку будуть відразу чотири черги за «три години через шість» (три години зі світлом і шість годин без світла).
В опублікованому обленерго графіку окремо відмічений час на перепідключення — у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.
Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору, — наголошують в обленерго. — Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об'єктах"