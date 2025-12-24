Последствия российского авиаудара по Чернигову, фото: Дмитрий Брижинский

Ракурс

Російський безпілотник вдарив по одній із багатоповерхівок у Чернігові.

Про це сьогодні, 24 грудня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Зафіксовано влучання в багатоповерховий будинок. Виникла пожежа в одній з квартир, — зазначив він.

Пожежу наразі вже ліквідовано. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Прес-служба Чернігівської міської ради повідомляє, що удар безпілотника стався орієнтовно о 16.00.

Ворожий безпілотник влучив у бокову стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок удару виникло загоряння в квартирі, яке оперативно ліквідували підрозділи ДСНС, — розповіли у міськраді.

Наразі відбувається обстеження пошкодженого майна.

Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, куди стався приліт, а також у будівлі гуртожитку, розташованої поруч. Крім того, пошкоджено дві автівки, які загорілися під час удару, — зазначили у міськраді.

Також на місці події вже розгортається пункт незламності, де мешканці зможуть зігрітися, а працівники поліції — прийняти заяви від постраждалих.

Також вживаються заходи для проведення першочергових аварійно-відновлювальних робіт. Зокрема, планується закриття периметра пошкоджених будинків OSB-плитами, щоб зберегти тепло в оселях з огляду на низьку температуру повітря, — додали у міськраді.

Також сьогодні орієнтовно о 13.00 відбулося падіння БпЛА на територію одного з підприємств, а о 14.00 — під атакою була енергетична інфраструктура.