Чорнобильська атомна електростанція втратила все зовнішнє електропостачання.

Вранці у вівторок, 20 січня, після російської атаки кілька українських електричних підстанцій, які життєво важливі для ядерної безпеки, постраждали від «масштабної військової активності». Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє живлення, також були пошкодженні лінії електропередач до інших «атомок». Про це гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі Х.

МАГАТЕ активно відстежує розвиток подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку, — наголосив Гроссі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що безрозсудні атаки росії загрожують ядерній безпеці. Київ закликав Раду керівників МАГАТЕ рішуче відреагувати, терміново скликати засідання і розв’язати питання присутності країни-агресора РФ у Раді.

Поки російські чиновники говорять про «важливість» ліній електропередач, їхні сили навмисно атакують підстанції, безпосередньо ставлячи під загрозу ядерну безпеку та ігноруючи неодноразові попередження МАГАТЕ. Це не має нічого спільного з ініціативою «Атом заради миру». Це використання ядерного ризику як інструменту примусу, — написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, напередодні в Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили, що РФ, ймовірно, готується до ударів по підстанціях передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій.