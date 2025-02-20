Ликвидация последствий российской воздушной атаки на ЧАЭС, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204213-likvidaciu-verholazami-vozgoraniy-na-ukritii-chaes-pokazala-gschs-foto-video.html

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Рятувальники-верхолази ДСНС працюють над розбиранням конструкцій та остаточним гасінням осередків загоряння на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС, яке виникло внаслідок удару російського безпілотника 14 лютого.

Відповідні фото та відео сьогодні, 20 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.