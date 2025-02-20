Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ликвидация последствий российской воздушной атаки на ЧАЭС, фото: ГСЧС

Ликвидацию верхолазами возгораний на «Укритии» ЧАЭС показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

20 фев 2025, 18:50
999

Рятувальники-верхолази ДСНС працюють над розбиранням конструкцій та остаточним гасінням осередків загоряння на об'єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС, яке виникло внаслідок удару російського безпілотника 14 лютого.

Відповідні фото та відео сьогодні, 20 лютого, опублікувала прес-служба ДСНС.

Ситуація контрольована — ведеться постійний моніторинг за допомогою дронів із тепловізорами. Радіаційний фон у нормі, загрози для людей немає, — наголосили у відомстві.

Ліквідація наслідків російської повітряної атаки на ЧАЕС, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров