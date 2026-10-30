Дикие собаки Чернобыля выработали уникальную генетическую защиту от рака и радиации. Фото:

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Ракурс

Собаки з Чорнобильської АЕС суттєво відрізняються генами від інших ізольованих груп тварин у світі.

Науковці вирішили дізнатися, як чотирилапі приборкали радіацію, і чи є ці зміни наслідком ізоляції, чи результатом адаптації до навколишнього середовища. Дослідники порівняли геноми собак Чорнобиля із тваринами зі Східної Європи, а також із повністю ізольованою популяцією з Галапагоських островів. Про це повідомляє phys.org.

Зазначається, що генетично чорнобильські собаки ближчі до своїх родичів із Галапагосів, ніж до чотирилапих сусідів із ЧАЕС. Тварини з атомної станції не мають ознак зниження генетичного різноманіття, яке зазвичай спостерігається під час випадкового дрейфу генів у малих групах.

Геномний аналіз собак NPP виявив ознаки спрямованого відбору у понад 100 місцях. Гени, розташовані навколо цих локусів, пов’язані з розвитком раку, реплікацією та репарацією ДНК, функціями клітинного циклу та імунною функцією.

Хоча ми не можемо точно сказати, чи можна те, що ми знайшли, безпосередньо підтвердити як відбір, ми вважаємо ці геномні сигнатури, що свідчать про відбір. Коли ми глибше занурюємося в ці геномні області, ми виявляємо, що ці гени залучені в біологічно значущі шляхи, які можуть дозволити їм подолати наслідки впливу токсикантів у цьому середовищі, — пишуть автори дослідження.

Раніше науковці вже порівнювали ДНК двох груп собак. Перша група живе біля ЧАЕС, а друга — у місті Чорнобиль, що за 16 км від станції. Тодішнє дослідження показало, що міські собаки генетично майже не відрізняються від тварин із Польщі чи інших сусідніх з Україною країн. Але популяція з Чорнобильської АЕС має суттєві особливості в ділянках ДНК, які відповідають за відновлення генетичного матеріалу.

Нагадаємо, у квітні цього року білі лелеки вперше за останні два десятиліття повернулися до Чорнобиля. Птахи прилетіли до міста на гніздування. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику заявили, що останні 20 років цих птахів у Чорнобилі бачили тільки під час прольоту. І їхня поява в місті відкриває перспективи для майбутніх спостережень.

Джерело: phys.org