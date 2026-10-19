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Лисы терроризируют Волынь, фото: Pexels

Волынь столкнулась с нашествием лис — ОВА

19 окт 2026, 22:17
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У Волинській області почастішали випадки появи лисиць і вовків поблизу населених пунктів.

Про це сьогодні, 19 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив т. в. о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк за результатами проведеної оперативної наради.

Хижаки заходять на території приватних господарств, нападають на свійських тварин, виходять на дороги та з’являються в місцях, де перебувають люди, зокрема діти. Такі випадки є неодноразовим, що створює занепокоєння серед жителів і потребує належного реагування, — наголосив він.

Романюк зазначив, що особливо гостро проблема стоїть у прикордонних громадах, де є значні лісові масиви.

Водночас керівники громад зазначають, що заходи з преоральної імунізації диких тварин не дають очікуваного результату. Для вирішення проблеми, найближчим часом проведемо окрему нараду за участю представників відповідних служб і фахівців, аби визначити чіткий алгоритм дій та узгодити заходи, які допоможуть врегулювати ситуацію, — додав він.

Источник: Ракурс


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