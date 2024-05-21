Распространение, миграции и остановки крупного подорлика в Украине до войны и во время нее, инфографика: Current Biology/Russell et al.

https://racurs.ua/n195550-voyna-v-ukraine-povliyala-na-pereletnyh-ptic-uchenye.html

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Повномасштабне російське вторгнення в Україну вплинуло на міграційні маршрути перелітних птахів.

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Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Східної Англії, Британського фонду орнітології та Естонського університету природничих наук, котрі за допомогою прикріплених до птахів GPS-трекерів досліджували міграцію підорлика великого (також відомого як орел-скигляк) — виду орлів, який перебуває під загрозою зникнення, повідомляє видання EurekAlert.

Дослідження стартувало ще до повномасштабного вторгнення і вивчало загрози, з якими стикаються перелітні птахи за мирних умов — зазвичай пов’язані з руйнівною погодою чи посухою, змінами у землекористуванні, що впливають на традиційні пункти зупинки, або знищенням основних середовищ існування.

Однак під час вторгнення команда виявила, що орли, які раніше були оснащені пристроями відстеження GPS, піддавалися впливу численних конфліктних подій під час своєї подорожі Україною в березні та квітні 2022 року, котрі включали:

артилерійський вогонь;

реактивні літаки;

танки та інше озброєння;

безпрецедентну кількість солдатів, які рухалися територією;

переміщення мільйонів цивільних осіб.

В результаті виявилося, що:

порівняно з попередніми, більш мирними роками, підорлики стали менше використовувати місця зупинок. Місця зупинок є важливими місцями для отримання їжі, води та притулку для мігруючих птахів під час їхніх довгих подорожей;

птахи також значно відхилялися від своїх попередніх маршрутів — летіли далі і менш безпосередньо до місць гніздування, долаючи в середньому додаткові 85 км;

міграції також зайняли більше часу — 246 годин порівняно з 193 годинами до війни для самок і 181 годину порівняно з 125 годинами до війни для самців. Самці також пересувалися повільніше, ніж у довоєнні роки;

зміни в міграційній поведінці птахів затримали їхнє прибуття до місць гніздування і, ймовірно, збільшили енергетичні витрати тварин у згубний для них спосіб;

хоча всі 19 мічених птахів вижили, дослідники підозрюють, що цей досвід може продовжувати впливати на них у період розмноження і, можливо, після нього.

Учені зазначають, що подібні реакції раніше були зафіксовані у птахів, що мешкають у зонах військових навчань, але ці нові дані, які показують вплив на мігруючі види, означають, що такого роду події можуть мати більш далекосяжний вплив — на більшу кількість особин і на більші відстані.

Результати дослідження слугують важливим нагадуванням про те, що наслідки збройних конфліктів є широкомасштабними і виходять за межі безпосередньої гуманітарної кризи, — зазначається у статті. — Постконфліктне відновлення також повинно враховувати вплив на навколишнє середовище, як на окремі види, так і на цілі екосистеми.

Джерело: EurekAlert