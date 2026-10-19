Культура и личные предпочтения влияют на темы исследований, выбираемых учеными

https://racurs.ua/n216891-issledovateli-ignoriruut-bolshinstvo-jivyh-suschestv-uchenye.html

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Учені часто обирають теми досліджень, керуючись особистими уподобаннями та культурними уявленнями, зокрема під впливом фільмів, телешоу та навіть відвідувань зоопарків, замість того, щоб намагатися заповнити найнагальніші прогалини в знаннях.

Результатом цього є наукова «сліпа пляма», що охоплює більшість живих істот — у дослідженнях домінують види птахів і ссавців, хоча вони становлять лише незначну частку загального біорізноманіття. Про це свідчать результати відповідного дослідження учених з Університету Нового Південного Уельсу (Австралія), повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що:

у документальних фільмах про природу увага зазвичай зосереджується на білих ведмедях, левах, слонах та інших ссавцях, і саме на них припадає більша частина наукового інтересу та фінансування;

менш популярні тварини, такі як комахи, павуки, слимаки та черв’яки, отримують набагато менше уваги, що залишає великі прогалини в нашому розумінні природи.

Учені зазначають, що така «сліпа пляма» проявляється непередбачуваним чином, оскільки неможливо передбачити довгострокові результати фундаментальних досліджень. Зокрема:

дослідження слини ящірок свого часу допомогло створити такі ліки, як «Оземпік»;

флуоресцентні білки, виявлені в медузах, змінили підхід до вивчення окремих клітин, підкресливши важливість дослідження широкого спектру об'єктів.

У межах цього дослідження учені проаналізували понад мільйон наукових статей з екології та еволюції й виявили, що:

хребетні згадуються у понад половині статей, присвячених тваринам, хоча становлять лише 4,7% описаних видів тварин;

дослідження хребетних отримують більше цитувань та уваги ЗМІ, ніж дослідження безхребетних, опубліковані в тих самих журналах.

Дослідники наголошують, що наука повинна розширити можливості в галузі підготовки кадрів, просвітницької діяльності та досліджень, щоб охопити більш репрезентативну вибірку життя на Землі, оскільки на нашій планеті є мільйони видів, а час і фінансування обмежені.

Наступне велике відкриття може бути пов’язане з організмом, який ми зараз ігноруємо, бо не вважаємо його милим чи цікавим, — зазначають дослідники.

Джерело: EurekAlert