Leopardus tilcayo, фото: National Geographic

https://racurs.ua/n216308-vpervye-za-100-let-otkryli-novyy-vid-koshek-foto-video.html

Ракурс

Новий вид диких кішок — Leopardus tilcayo — описали учені.

Ці тварини мешкають у болівійських Юнгасах — хмарному лісі на кордоні Анд та Амазонії, повідомляє National Geographic з посиланням на статтю в журналі Current Biology.

Leopardus tilcayo — менше домашнього кота, має плямисте забарвлення та округлі вуха.

Зазначається, що біолог Паола Ногалес-Аскарунц, яка працювала в Болівії, у 2016 році отримала дзвінок із місцевого заповідника дикої природи, куди щойно привезли тварину, яку вони описали як «дивну кішку».

Тварину приніс місцевий мешканець, який знайшов її ще кошеням на дорозі поблизу лісу. Чоловік забрав тварину додому, вважаючи її домашньою породою. Але приблизно через рік спільного проживання з цією явно дикою твариною він зрозумів, що їй буде краще в заповіднику.

За словами Ногалес-Аскарунц, тварина дійсно була занадто маленькою для домашнього кота, і, що найголовніше, вкрита плямами, схожими на леопардові.

Вона зробила її фотографії, але тоді ще не могла знати, що ця дивна кішка була раніше невідомим видом. До цього востаннє новий вид диких котів учені відкривали аж у 1923 році.

Ногалес-Аскарунц спочатку припустила, що цей незвичайний кіт належав до виду Leopardus tigrinus. Цей вид був описаний ще в 1775 році на основі єдиної ілюстрації тварини, побаченої у Французькій Гвіані, і згодом вважалося, що він мешкає на території Центральної та Південної Америки, включаючи, на той час, Болівію.

Проте, коли у 2019 році вона готувала брошуру про види котів Болівії, то зрозуміла, що кіт, якого вона сфотографувала, не схожий на ілюстрацію із довідника.

Минуло ще кілька років, перш ніж Ногалес-Аскарунц змогла з достатньою точністю дослідити геном цієї загадкової кішки. Згодом команді учених, з якою вона працювала, вдалося визначити її особливе місце в генеалогічному дереві котячих.

У своїй статті дослідники пропонують називати цю кішку Leopardus tilcayo на честь назви, під якою її знають місцеві жителі. Проте саме слово tilcayo, схоже, не має конкретного значення ані в іспанській мові, ані в мові кечуа, якою розмовляють у Болівії.

Дані про цей новий вид мають ще багато білих плям:

наразі вчені можуть лише стверджувати, що L. tilcayo мешкає в лісовому екорегіоні Юнгас у Болівії, який розташований на східному схилі Анд;

однак те, чим харчуються ці коти та хто на них полює, як вони розмножуються, а також багато інших аспектів їхнього повсякденного життя, залишаються таємницею.

Джерело: National Geographic