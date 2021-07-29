Кошка. Фото: istock

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Ракурс

Эмоциональное состояние котов отныне можно будет узнать благодаря камере телефона или планшета.

Канадская компания Sylvester, которая занимается технологиями для здравоохранения животных, выпустила уникальное приложение Tably. Оно может определять настроение животных. Об этом сообщил руководитель компании Мише Приест, сообщает Reuters.

Приложение использует нейросети, которые тренировали на фотографиях с животными, испытывающими боль. Приложение анализирует положение ушей и головы, сужение глаз, напряжение морды и движения усов.

В приложении Tably нужно навести камеру на кота так, чтобы нарисованная кошачья голова совпадала с настоящей, и дождаться ответа программы. Кроме программы, эмоциональное состояние пушистиков можно определять самостоятельно, если следить за поведением животного.

Обеспокоенные или напуганные коты будут крепко и напряженно держать свой хвост. И, кроме этого, можно догадаться об их эмоциональном состоянии по поведению — едят ли они, пьют, ходят в туалет, спят как обычно, — рассказали в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве работает необычный кот-пожарный — его нашел один из спасателей в подъезде своего дома и забрал его с собой, предоставив ему «работу» в службе спасения и звание майора.