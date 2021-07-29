Кіт. Фото: istock

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Ракурс

Емоційний стан котів відтепер можна буде дізнатися завдяки камері телефона або планшета.

Канадська компанія Sylvester, яка займається технологіями охорони здоров’я тварин, випустила унікальний додаток Tably, який може визначати настрій тварин. Про це повідомив керівник компанії Міше Прієст, повідомляє Reuters.

Додаток використовує нейромережі, які тренували на фотографіях із тваринами, котрі відчувають біль. Додаток аналізує положення вух та голови, звуження очей, напруження морди та рухи вусів.

У додатку Tably потрібно навести камеру на кота так, щоби намальована котяча голова збігалася зі справжньою, і дочекатися відповіді програми. Окрім програми, емоційний стан пухнастиків можна визначати самостійно, якщо слідкувати за поведінкою тварини.

Стурбовані чи налякані коти будуть міцно й напружено тримати свій хвіст. І, крім цього, можна здогадатися про їхній емоційний стан за поведінкою: чи вони їдять, п’ють, ходять у туалет, сплять як зазвичай, — пояснили в компанії.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві працює незвичайний кіт-пожежник — його знайшов один із рятувальників у під’їзді свого будинку та забрав його із собою, надавши йому «роботу» в службі порятунку та звання майора.

Джерело: Reuters