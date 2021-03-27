Кіт-рятувальник. Фото: ДСНС

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У Києві працює незвичайний кіт-пожежник — його знайшов один із рятувальників у під’їзді свого будинку та забрав його із собою, надавши йому «роботу» в службі порятунку та звання майора.

Кіт на ім’я Чівас проживає в кабінеті у свого старшого «помічника» та хазяїна за сумісництвом. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).





Повідомляється, що начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко знайшов кошеня в під’їзді будинку ще 28 січня 2021 року. Він підібрав його, надав йому формений одяг рятувальника та новий дім.





Як зазначають у ДСНС, у вільний від «виконання службових обов’язків» час котик спить у лотку для паперів і гуляє частиною.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що трирічний кіт Гарфілд довів, що кішки анітрохи не поступаються собакам по відданості своїм господарям. 53-річний британець Нік Пейн та його 43-річна дружина Ліза, які проживають у селищі Шиллінгтон, вирішили віддати свого трирічного кота Гарфілда новим власникам. Після цього кіт повернувся додому, пройшовши 64 км пішки.