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Ракурс
Кот-спасатель. Фото: ГСЧС

Кот-спасатель в спецформе появился в столичной ГСЧС (ФОТО)

27 мар 2021, 13:33
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В Киеве работает необычный кот-пожарный — его нашел один из спасателей в подъезде дома и забрал его с собой, предоставив ему «работу» в службе спасения и звание майора.

Кот по имени Чивас проживает в кабинете у своего старшего «помощника» и хозяина по совместительству. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Кот-спасатель. Фото: ГСЧССообщается, что начальник части специальных спасательных работ Артур Моркотенко нашел котенка в подъезде дома еще 28 января 2021 года. Он подобрал его, предоставил ему форменную одежду спасателя и новый дом.


Кот-спасатель. Фото: ГСЧСКак отмечают в ГСЧС, в свободное от «выполнения служебных обязанностей» время, котик спит в лотке для бумаг и гуляет по части.

Кот-спасатель. Фото: ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что трехлетний кот Гарфилд доказал, что кошки ничуть не уступают собакам по преданности своим хозяевам. 53-летний британец Ник Пейн и его 43-летняя жена Лиза, проживающие в поселке Шиллингтон, решили отдать своего трехлетнего кота Гарфилда новым владельцам. После этого кот вернулся домой, пройдя 64 км пешком.

Источник: Ракурс


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