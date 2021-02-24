Кот Криштиану Роналду. Фото: sport-express.ru

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Ракурс

Домашний кот нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невесты Джорджины Родригес получил травму в Италии.

В Турине животное по кличке Пепе, которое живет в семье Роналду два года, сбежало из особняка футболиста, после чего попало под колеса автомобиля. В течение полутора месяца питомец проходил лечение в специализированной ветеринарной клинике. Об этом сообщает Marca со ссылкой на El Partidazo de COPE.

После выписки Роналду отправил Пепе в Испанию на частном самолете. Там кот пройдет дополнительный курс лечения. По информации СМИ, домашний любимец футболиста — эксклюзивный кот сфинкс, которых в мире насчитывается всего около восьми особей. Такой кот стоит 3 тыс. евро.

Напомним, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская в Instagram выложила снимок своего кота. Таким образом она попыталась привлечь внимание к большому количеству ее фейковых аккаунтов в социальных сетях.