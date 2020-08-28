Зеленская опубликовала фото своего домашнего любимца. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/n143115-kot-zelenskoy-pervaya-ledi-opublikovala-foto-svoego-domashnego-lubimca.html

Ракурс

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, пытается привлечь внимание к большому количеству ее фейковых аккаунтов в социальных сетях.

Первая леди возмущена тем, что учетные записи под ее именем появляются в некоторых соцсетях, где на самом деле она не зарегистрирована. Жена главы государства в Instagram выложила снимок своего кота и призвала не верить фейкам.

Это — мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты, — написала она и подчеркнула, что зарегистрирована только в Інстаграме и Фейсбуке.

Зеленская призналась, что уже несколько раз наталкивалась на фейковые сообщения от ее имени, в частности в Телеграме. Она добавила, что не хочет, чтобы эти люди вводили людей в заблуждение.

У меня есть страница в Instagram (запись на которой вы собственно сейчас и читаете) и в Facebook. Вся информация «из первых уст» — здесь. Других официальных страничек в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что — то изменится — обязательно сообщу! — говорится в сообщении.



Напомним, в январе жена президента Украины Елена Зеленская пожаловалась на то, что ее вновь созданная страница в Фейсбук находилась в зоне турбулентности. Оказалось, что ее аккаунт временно заблокировали из-за «повышенной подозрительной активности» в учетной записи. Такая ситуация длилась два дня.