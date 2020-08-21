Елена Зеленская рассказала, как победила COVID-19. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n142810-elena-zelenskaya-rasskazala-kak-pobedila-covid-19.html

Ракурс

Елена Зеленская, жена президента Владимира Зеленского, лечилась от коронавируса в течение двух недель.

В общем болезнь и восстановление после нее заняли больше месяца. Первая леди Украины дала советы, как перенести COVID-19. Об этом она 21 августа сообщила в своем Facebook.

Зеленская рассказала, что у нее не было никаких симптомов коронавируса до момента получения положительного теста. Два дня на самоизоляции она смотрела фильмы и читала книги, а потом у нее резко поднялась температура — до 39,6. Позже компьютерная томография показала двустороннее воспаление легких. К тому времени она уже находилась в больнице.

На пике ее болезни выяснилось, что заболел и семилетний сын Кирилл Зеленский. Ребенок легко перенес заболевание, которое сопровождалось незначительным повышением температуры.

Супруга президента призвала украинцев быть осторожными в отношении к собственному здоровью. Она рассказала, что до сих пор не поняла, где подцепила COVID-19. Первая леди призналась, что до сих пор чувствует себя виноватой перед родными.

Поэтому умоляю — не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь обо всех! Знаю, что мы сильные и умные! — подчеркнула Зеленская.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что коронавирусом переболел его 7-летний сын Кирилл. Глава государства отметил, что «дети действительно легче переносят эту болезнь, чем взрослые».