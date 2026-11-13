Владимир Зеленский сделал новое заявление об ограничении скорости Starshield. Фото:

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Президент Володимир Зеленський зробив нову заяву про обмеження швидкості Starshield в Україні.

Наразі вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України зберігається обмеження швидкості військового супутникового зв’язку Starshield для Сил оборони на рівні161 км/год. Це унеможливлює, зокрема, застосування перехоплювачів проти російських реактивних «Шахедів». Про це глава держави 13 листопада повідомив у Telegram.

За словами президента, Сполучені Штати Америки не надала чітких пояснень щодо причин обмеження роботи Starshield на фронті. Саме тому він доручив посилити контакти з американською стороною.

Чітких пояснень досі немає. Доручив МЗС України та міністру оборони України активніше контактувати з Держдепом, Пентагоном і компанією SpaceX для отримання роз’яснень та виправлення ситуації, — написав Зеленський.

Нагадаємо, 12 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях України діє обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield до 161 км/год.

Видання Axios поінформувало, що в перший день було 10% обмежень, у другий день 50%, а 13 листопада 100% місій провалюються через обмеження зв’язку.