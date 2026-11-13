Україні знову могли обмежити Starshield, фото: Silverisdead / Flickr

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Володимир Зеленський, президент України, вчора, 12 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив, що знову фіксуються обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield у тимчасово окупованих регіонах України. Обмеження знову зʼявляються на швидкості 161 км/год.

За інформацією джерела видання Axios серед українських посадовців, обмеження на той момент відбувалися вже три дні.

У перший день було 10% обмежень, у другий день 50%, а сьогодні 100% місій провалюються через обмеження, — зазначив чиновник.

Тимчасовий повірений у справах України в Сполучених Штатах Денис Сієнік у коментарі виданню «Суспільне» вчора заявив, що обмеження почали запроваджувати поступово кілька днів тому. Наразі в окремих районах діє обмеження швидкості до 100 миль на годину (близько 161 км/год).

Ми стикаємося з обмеженнями швидкості на окупованих територіях України та вздовж лінії зіткнення. Лінія зіткнення — це перша лінія нашої оборони та перший рубіж перехоплення російських дронів. Наразі ми не отримали жодних пояснень від SpaceX чи Пентагону, — зазначив він.

Водночас у SpaceX на запит Axios відповіли:

Це неправда. Змін не відбулося.

Джерело: Axios, «Суспільне»