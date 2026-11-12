Украинские военные снова зафиксировали значительные сбои в работе Starshield. Фото:

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Українські військові знову фіксують значні збої в роботі Starshield.

Уже кілька днів уздовж усієї лінії фронту та на окупованих територіях України діє обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield до 161 км/год. Про це доповіло військове керівництво, 12 листопада повідомив у Telegramпрезидент Володимир Зеленський.

Були доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України, — заявив він.

Зазначається, що після перевірки встановлено, що це не випадкові помилки, а системне обмеження. Зеленський наголосив, що через це українські засоби перехоплення не можуть розвинути достатню швидкість, щоб наздогнати російські реактивні безпілотники. Через це вже є влучання.

Наразі Україна намагається з’ясувати причини обмежень з американською стороною.

Нагадаємо, 14 жовтня SpaceX без попередження також обмежила роботу терміналів Starshield в Україні — військової версії супутникового зв’язку Starlink. Її повністю відновили лише через 10 днів.

Міністерство оборони США відмовилося розслідувати обмеження Starshieldв Україні, хоч девʼятеро сенаторів від Демократичної та Республіканської партій звернулися до наглядового органу Пентагону із проханням розслідувати цей інцидент.