Пентагон начал готовить военные базы в США к длительным блэкаутам. Фото:

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Пентагон готує військові бази на території США до 90 днів автономної роботи.

Очікується, що великі об'єкти армії Сполучених Штатів будуть три місяці функціонувати в автономному режимі без зовнішнього доступу до електроенергії, води, палива та зв’язку в разі серйозного конфлікту, який потенційно міг би призвести до масштабних блекаутів та втрати логістичних шляхів. Це передбачає програма FORTRESS America, повідомляє телеканал Fox News.

Новий проект Пентагону передбачає використання переносних ядерних реакторів, великих акумуляторних систем та мікромереж, які зможуть відключати військові об'єкти від цивільних електромереж. Також відомство створить стратегічні запаси боєприпасів, палива, критично важливих мінералів, запчастин та медикаментів на випадок порушення логістичних шляхів.

Ми не хочемо залежати від звичайної цивільної муніципальної інфраструктури в питанні національної оборони. Ми просто не можемо так. Це неприпустимий ризик. Я усвідомив, що наша позиція щодо захисту країни багато в чому спиралася на застарілий, — розповів помічник військового міністра зі зв’язків з громадськістю Шон Парнелл.

У Пентагоні охарактеризували програму FORTRESS America як «страховку» для країни, яка гарантує, що діяльність американської армії не буде під загрозою, навіть якщо потенційна велика війна призведе до масштабних та тривалих знеструмлень.

Нагадаємо, США вперше визнали, що вивели на навколоземну орбіту наступальну зброю. Однак Пентагон не розкрив деталей щодо того, яка це саме система і коли її вивели на орбіту.

Джерело: Fox News