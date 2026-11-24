Пентагон задерживает передачу ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Фото:

https://racurs.ua/n217601-pentagon-zaderjivaet-postavku-ukraine-okolo-60-raket-k-patriot-ft.html

Ракурс

Пентагон затримує передачу Україні ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Мова йде про 60 ракет-перехоплювачів PAC-3 і PAC-2 американського виробництва. Ці боєприпаси вже закупили союзники України в Європі. Серед них — близько 40 перехоплювачів PAC-3, постачання яких було заплановане на період із вересня до грудня. Про це пише видання Financial Times.

Зазначається, що жодна з цих поставок ще не була схвалена. Крім того, досі очікують на дозвіл на постачання ще майже 20 ракет PAC-2 старішої модифікації Patriot.

За інформацією FT, поставку затримує міністр оборони США Піт Гегсет. Українська влада підозрює, що адміністрація американського президента Дональда Трампа затримує військову допомогу, щоб змусити Київ піти на територіальні поступки РФ в рамках «великої угоди, від якої всі будуть у захваті».

Тим часом у Міноборони США відмовився додатково коментувати інформаці щодо конкретних постачань.

Військове міністерство впроваджує кілька паралельних зусиль для прискорення трансатлантичної промислової співпраці щодо системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot з європейськими партнерами та Україною і продовжує цю роботу донині, — заявив представник Пентагону.

Крім того, на розгляді Міноборони США залишається угода, яка дозволила б Україні самостійно виробляти ракети для Patriot.

Як відомо, ракети PAC-3 і PAC-2 виготовляють у Сполучених Штатах. Тому американська влада має погодити всі угоди, за якими їх продають або передають далі іншим країнам.

Нагадаємо, 26 жовтня президент Володимир Зеленський інформував, що Україна вже майже місяць очікує на підпис американського міністра оборони Піта Гегсета щодо постачань ракет-перехоплювачів балістики для систем ППО Patriot та NASAMS.

Джерело: Financial Times