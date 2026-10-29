В Пентагоне отказались расследовать ограничения Starlink и Starshield в Украине. Фото:

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Міністерство оборони США відмовилося розслідувати обмеження Starlink і Starshield в Україні.

Девʼятеро сенаторів від Демократичної та Республіканської партій звернулися до наглядового органу Пентагону із проханням розслідувати інцидент. Законодавці хотіли з’ясувати — американський уряд чи SpaceX схвалили рішення сповільнити супутниковий зв’язок для України. Про це повідомляє Associated Press.

Однак Офіс генерального інспектора Пентагону заявив, що ці питання краще адресувати Повітряним силам США. У Конгресі розцінили цю відповідь, як відмову розпочати розслідування.

За словами сенатора Джини Шахін, відповідь генерального інспектора викликає занепокоєння. Вона зазначила, що Білий дім та компанія SpaceX по-різному пояснювали причини обмежень, саме тому потрібно провести розслідування.

Нагадаємо, в ніч проти 14 жовтня компанія SpaceX без попередження обмежила роботу терміналів Starshield в Україні. Вони переставали працювати на швидкості 160 км/год., що ускладнило перехоплення реактивних «Шахедів». 24 жовтня роботу Starlink та Starshield в Україні відновили.

Видання Wall Street Journal повідомило, що американський бізнесмен Ілон Маск особисто наказав обмежити Україні військовий пакет супутникового зв’язку Starshield.

Джерело: Associated Press