Володимир Зеленський, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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Україна вже майже місяць очікує на підпис американського міністра оборони Піта Гегсета щодо постачань ракет-перехоплювачів балістики для систем ППО Patriot та NASAMS.

Про це сьогодні, 26 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді міністра оборони України, головнокомандувача ЗСУ та очільника МЗС щодо ситуації з постачанням перехоплювачів для ППО.

Працюємо на кількох напрямках: зі Сполученими Штатами, Європою та іншими партнерами, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3, — зазначив Зеленський. — Зокрема, протягом майже місяця очікуємо на підпис пана Гегсета щодо ракет для «петріотів» та «насамсів».

Доручив ще раз проговорити це з американською стороною. Триває розмова і з іншими країнами, — додав він.

20 жовтня видання The Washington Post повідомило, що Гегсет досі не затвердив передачу ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot з країн, дружніх до України. Зазначалося, що Гегсет офіційно не відхилив передачу, але й не погодив її.

США зберігають контроль над цією зброєю, оскільки вона виробляється ними та постачається іншим державам на підставі угоди, згідно з якою подальша передача вимагає схвалення з Вашингтона.