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В Україні вперше автоматично знято арешт із рахунків, фото: ChatGPT

Арешт із рахунків після сплати боргу вперше знято автоматично — Мін’юст

26 жов 2026, 14:24
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В Україні система виконавчого провадження 24 жовтня 2026 року в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників. А на сьогодні, 26 жовтня, кількість таких операцій вже перевищила 2,6 тис.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення, — наголосив Гайченко.

Фото: Андрій Гайченко

Він додав, що нові правила також посилюють захист майнових прав — поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

Дякую всім, хто працював над цими змінами та зробив їх можливими: команді Міністерства юстиції, колегам з Уряду й Народний депутатам, фахівцям, які розробляли та впроваджували цифрові рішення, державним та приватним виконавцям, — додав заступник міністра.

Джерело: Ракурс


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