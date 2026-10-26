В Украине впервые автоматически сняли арест со счетов, фото: ChatGPT

https://racurs.ua/n217028-arest-so-schetov-posle-uplaty-dolga-vpervye-snyat-avtomaticheski-minust.html

Ракурс

В Україні система виконавчого провадження 24 жовтня 2026 року в автоматичному режимі вперше без участі виконавця зняла арешт із рахунків боржника після сплати боргу і виключила його з реєстру боржників. А на сьогодні, 26 жовтня, кількість таких операцій вже перевищила 2,6 тис.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення, — наголосив Гайченко.

Він додав, що нові правила також посилюють захист майнових прав — поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.