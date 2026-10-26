Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Exilenova+

https://racurs.ua/n217027-nanesen-udar-po-zavodu-energiya-v-elce-genshtab.html

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Сили оборони України уразили цех виробництва елементів живлення для засобів ураження противника на підприємстві «Енергія» в місті Єлець Липецької області РФ.

На території підприємства виникла пожежа. Про це сьогодні, 26 жовтня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що це ураження ускладнює армії рф виробництво джерел живлення для ракет, керованих авіабомб та іншого озброєння.

«Енергія» — є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Искандер-М» і крилатих ракет морського базування, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні повідомлення про удар по «Енергії» з’явилися у соцмережах.

Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено:

знищення основного цеху виробництва мікросхем, пошкодження будівлі та серверів підприємства «Протон-Електротекс» у місті Орел Орловської області РФ. Ураження відбулося 23 жовтня. Це ускладнює противнику виробництво комплектуючих для крилатих і балістичних ракет, якими він б'є по українських містах;

ураження місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА в районі Донецька 23 жовтня. Пошкоджено три будівлі для підготовки та споряджання ударних БпЛА та одну пускову рейку. Це зменшує спроможності противника атакувати Україну та цивільну інфраструктуру дронами різних модифікацій;

ураження комбінату «Тольяттікаучук» у місті Тольятті Самарської області РФ 24 жовтня. Пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації. Це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.