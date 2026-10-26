Рада поддержала продление общей мобилизации до 29 января

Мобилизацию в Украине продлили, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217026-rada-podderjala-prodlenie-obschey-mobilizacii-do-29-yanvarya.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 26 січня, голосами 281 народного обранця підтримала законопроект № 16183 про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До цього сьогодні Рада голосами 234 депутатів проголосувала за скорочену процедуру розгляду цього питання.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала законопроект № 16182, котрий передбачає продовження воєнного стану до кінця січня 2027 року.