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Мобилизацию в Украине продлили, фото: «Укринформ»

Рада поддержала продление общей мобилизации до 29 января

26 окт 2026, 13:34
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 26 січня, голосами 281 народного обранця підтримала законопроект № 16183 про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До цього сьогодні Рада голосами 234 депутатів проголосувала за скорочену процедуру розгляду цього питання.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала законопроект № 16182, котрий передбачає продовження воєнного стану до кінця січня 2027 року.

Источник: Ракурс


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