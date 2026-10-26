Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Мобілізацію в Україні продовжили, фото: «Укрінформ»

Рада підтримала продовження загальної мобілізації до 29 січня

26 жов 2026, 13:34
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 26 січня, голосами 281 народного обранця підтримала законопроект № 16183 про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

До цього сьогодні Рада голосами 234 депутатів проголосувала за скорочену процедуру розгляду цього питання.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також підтримала законопроект № 16182, котрий передбачає продовження воєнного стану до кінця січня 2027 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів