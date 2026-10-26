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Ракурс
Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Верховна Рада ще на 90 днів продовжила воєнний стан

26 жов 2026, 12:57
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 26 січня, голосами 293 народних обранців підтримала законопроект № 16182, котрий передбачає продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Це вже 21-й раз коли чинне скликання за ці питання голосує, — наголосив він.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану (№ 16182) та мобілізації (№ 16183) в Україні ще на три місяці.

Джерело: Ракурс


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