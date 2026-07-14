Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану в Україні до 31 жовтня

Воєнний стан в Україні продовжать, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n214988-komitet-rady-pidtrymav-prodovjennya-voiennogo-stanu-v-ukrayini-do-31-jovtnya.html

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив проекти законів № 15402 та № 15401 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Рішення підтримали усі 13 членів комітету. Про це сьогодні, 14 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На 90 днів, тобто з 02 серпня до 31 жовтня 2026. Сьогодні це рішення буде розглянуто в залі перед звільненням Премʼєра, — зазначив Железняк.

Це вже буде 20-й раз, коли Верховна Рада чинного скликання голосуватиме за ці питання.