Закони про продовження воєнного стану та мобілізації підписав Зеленський

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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Закони про продовження воєнного стану та мобілізації підписав Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n215210-zakony-pro-prodovjennya-voiennogo-stanu-ta-mobilizaciyi-pidpysav-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.
Про це сьогодні, 24 липня, повідомила прес-служба Верховної Ради.
Верховна Рада отримала підписані Президентом України Закони, — вказано в повідомленні.
Таким чином, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені щонайменше до 31 жовтня 2026 року:
- закон 4928-IX — продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб;
- закон 4929-IX — продовжує строк проведення загальної мобілізації в Україні з 2 серпня 2026 року на 90 діб.