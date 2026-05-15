Мобілізацію в Києві посилять — за останні три-чотири місяці кількість груп оповіщення в столиці збільшена на 40%, як і штатна кількість ТЦКшників.

У 2025 році в Києві розформували роти охорони в Територіальному центрі комплектування і на базі цього створили взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість взводу оповіщення збільшена. Також є вимога щодо підсилення мобілізаційних заходів. Про це тимчасово виконуючий обов’язки начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко заявив на засіданні депутатської ТСК, яке транслював нардеп Олексій Гончаренко.

Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається кожен день, і вони працюють в штатному режимі, — розповів військком.

Кравченко переконує, що ТЦКшники діють у відповідності до постанови Кабміну № 560, якою передбачено, що оповіщення відбувається у всіх громадських місцях, в тому числі в громадському транспорті, за місцем проживання й за місцем роботи.

Посадовець поінформував, що у Києві на постійній основі відбуваються розшукові заходи спільно з 13-м армійським корпусом.

Нагадаємо, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізації у 2025 році зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком. Уповноважений ВРУ з прав людини отримав понад 6 тис. звернень.