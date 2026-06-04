Пам’ятник Михайлу Булгакову. Фото:

https://racurs.ua/ua/n214238-pam-yatnyk-myhaylu-bulgakovu-demontuvaly-u-kyievi-foto-video.html

Ракурс

Пам’ятник російському письменникові Михайлу Булгакову демонтувати в Києві.

Монумент, який був розташований на Андріївському узвозі поблизу музею Булгакова, прибрали у четвер, 4 червня. Комунальники завантажили пам’ятник на машину та вивезли. Відео демонтажу журналістка «Суспільного» Катерина Некреча опублікувала у Facebook.

Як відомо, експертна комісія Українського інституту національної пам’яті у своєму висновку заявила, що письменник Михайло Булгаков «зневажав українців та українську культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності й негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників». В ІНП вважають, що встановлення пам’ятників Булгакову в Україні, а також присвоєння його імені географічним об'єктам та об'єктам топонімії, було втіленням русифікації.

У грудні минулого року Київрада затвердила усунення з київських вулиць 15 об'єктів, пов’язаних з Російською імперією та СРСР.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток України «Пам'ятне місце, де відбувалася Переяславська рада» — пам’ятку історії національного значення, розташовану у місті Переяслав Київської області.