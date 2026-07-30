Тимур Ткаченко став новим головою Київської ОВА. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215339-zelenskyy-pryznachyv-tkachenka-golovou-kyyivskoyi-ova-ta-proviv-rotaciyi-v-sbu.html

Ракурс

Тимур Ткаченко став новим головою Київської обласної військової адміністрації.

Відповідний указ № 676/2026 глава держави Володимир Зеленський підписав 30 липня. У документі йдеться про призначення Ткаченка на посаду голови Київської ОВА. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Зеленський звільнив Руслана Олійника від тимчасового виконання обов’язків голови КОДА. А кандидатуру Ткаченка на посаду очільника Київщини Кабінет міністрів України погодив 22 липня.

Також сьогодні глава держави провів кадрові перестановки в Службі безпеки України. Зокрема, указом № 673/2026 призначив Олега Федоріва начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Крім того, були змінені начальники СБУ у регіонах:

Олег Шворак — начальник Управління СБУ в Чернівецькій області;

Костянтин Семенюк — начальник Управління СБУ у Сумській області;

Віталій Мрига — начальник Управління СБУ у Полтавській області;

Андрій Литвин — начальник Управління СБУ у Черкаській області;

Ярослав Пилип — начальник Управління СБУ у Львівській області;

Олег Красношапка — начальник Управління СБУ у Тернопільській області;

Олексій Голобородько — начальник Управління СБУ у Миколаївській області;

Олександр Судик — начальник Управління СБУ у Житомирській області;

Олександр Приходьон — начальник Управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

Тим часом, в Нацполіції поінформували, що Олексій Білошицький став новим керівником патрульної поліції — до цього він був першим заступником очільника департаменту патрульної поліції й свого часу брав участь у створенні патрульної поліції, нових підрозділів та законодавчої бази сучасної поліції. Також він брав участь у розвитку правил дорожнього руху.

Після початку повномасштабної війни Білошицький приєднався до створення бригади «Хижак» при патрульній поліції та виконував бойові завдання.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський призначив першого заступника голови Служби безпеки України Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ.